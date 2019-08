Bimba rischia di soffocare con una caramella: salvata E' successo nei pressi del Parco del Mercatello

Una bimba di 10 mesi ha rischiato di soffocare per una caramella. E' accaduto a Salerno, nei pressi del Parco Mercatello. A salvarla un volontario dell’associazione La Solidarietà di Fisciano: si trovava lì per caso, comprendendo quanto stava per succedere, ha prontamente provveduto alla manovra di disostruzione delle vie aeree. Dopo alcuni tentativi, è stato estratto il corpo estraneo e la piccola è stata salvata.