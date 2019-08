Chiedeva l'elemosina con i cani: multa e daspo Fermato sul Corso cittadino uno straniero

Il personale del Nucleo Operativo dei vigili urbani è intervenuto insieme al personale medico dell'Asl in piazzetta Barracano, a Salerno, per identificare uno straniero, di nazionalità polacca, che utilizzava un cucciolo di razza meticcia di circa 3 mesi per chiedere l'elemosina.

L'uomo ha subito una multa di 166 euro per l'attività di accattonaggio su suolo pubblico con utilizzo di cuccioli di cane, cosi come previsto dal vigente regolamento comunale per la tutela degli animali. Inoltre sono state elevate sanzioni ai sensi della normativa regionale, rispettivamente per la mancata microchippattura dell'animale e per la mancata iscrizione all'anagrafe canina. Il cagnolino è stato sottoposto a sequestro e affidato alla Lega Nazionale per La Difesa del Cane con il ricovero presso il canile municipale di Ostaglio. Alla persona è stata notificata intimazione di allontanamento, con successiva trasmissione alla locale questura, con proposta di emissione del provvedimento di Daspo Urbano. I vigili si sono accorti che l'uomo possedeva altri tre cani adulti accucciati dietro un'auto parcheggiata in Piazzetta Barracano. Gli animali erano regolarmente microchippati ma sono stati portati via per controlli clinici e per l'accertamento di eventuali patologie infettive, previa collocazione presso il canile municipale di Ostaglio.

Per quanto attiene il decoro urbano elevati 5 verbali di 500 euro a carico di cittadini residenti e provenienti da fuori città per abbandono di rifiuti sul suolo pubblico. L'identificazione dei responsabili è avvenuta attraverso lo sviluppo dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, con lo svolgimento di accurati accertamenti ed indagini.