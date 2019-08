Neopatentato si schianta contro auto in sosta: 4 feriti Paura nella zona orientale di Salerno

Paura ieri pomeriggio nella zona orientale di Salerno. Un'auto, guidata da un giovane neopatentato, si è schiantata, per cause ancora da accertare, contro dei veicoli in sosta, in via Leucosia. Una strage sfiorata dato che la zona è molto frequentata da bagnanti e pedoni, vista la vicinanza degli stabilimenti balneari. Quattro le persone ferite che si trovavano all'interno delle proprie auto. Sul posto alcune ambulanze e i vigili del fuoco. Traffico in tilt nella zona.