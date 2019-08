A3 Napoli - Salerno: chiuso tratto Salerno - Cava Tre notti consecutive chiusura per lavori

Sulla A3 Napoli-Salerno, per programmati lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso il tratto Salerno-Cava Dè Tirreni, in direzione Salerno, nelle tre notti consecutive del 5, 6 e 7 agosto dalle 22:00 alle 6:00.In alternativa, i veicoli diretti verso Sud, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cava De' Tirreni potranno rientrare allo svincolo di Salerno.Negli stessi giorni e negli stessi orari sarà invece regolarmente aperto il tratto Salerno-Cava Dè Tirreni in direzione Napoli.