Costiera Amalfitana: trovati 10 lavoratori in nero Al lavoro l'ispettorato del lavoro di Salerno

Controlli serali e notturni in costiera amalfitana, trovati 10 lavoratori in nero. In azione l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno. Effettuati diversi interventi ispettivi presso pubblici esercizi. Sono state rilevate situazioni di irregolarità per tutte le imprese oggetto dell’accertamento, con il rilievo di 10 lavoratori in nero e la conseguente applicazione di maxi-sanzioni, e l' adozione di provvedimenti di sospensione delle attività di impresa.