Illeciti e salvataggi, superlavoro per la guardia costiera Soccorse 84 persone al largo tra Salerno e Napoli e maxi multe per oltre 30mila euro

E' stato un altro fine settimana di intensa attività per la Capitaneria di porto della Campania, impegnata in numerose attività di soccorso e in diverse azioni di controllo sia in mare che sul demanio marittimo. Un centinaio gli interventi di assistenza per diportisti, bagnanti e passeggeri di navi da trasporto. Al largo di Salerno, 8 diportisti sono stati salvati su un'unità con motore in avaria. Problemi al motore anche per un'imbarcazione che trasportava passeggeri tra Sorrento e Capri: in questo caso, la guardia costiera ha soccorso e assistito 76 viaggiatori.

Numerose anche le attività di controllo contro gli illeciti: accertate 126 infrazioni, che hanno portato a sanzioni per circa 32mila euro: tra le violazioni più frequenti, la navigazione sottocosta o a velocità non consentita, e l'ormeggio ravvicinato al litorale.