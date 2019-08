Sicurezza: daspo per prostitute, ladri e spacciatori I provvedimenti di divieto di accesso nel comune salernitano dopo i controlli della polizia

Sicurezza in città, continuano i controlli della polizia, emessi tre provvedimenti di divieto di accesso ad aree urbane (“Daspo urbani”) nel Comune di Salerno per sei mesi nei confronti di tre prostitute fermate in via Salvador Allende.

Adottati, avvalendosi degli strumenti previsti dal nuovo codice antimafia, cinque provvedimenti di divieto di ritorno a Salerno e nei comuni della provincia nei confronti di altrettanti pregiudicati, che si sarebbero resi responsabili di furti in abitazione.

Due i provvedimenti di avviso orale nei confronti di un individuo ritenuto responsabile di furti e rapine ed uno nei confronti di un pregiudicato, che si sarebbe reso responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti.