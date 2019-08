Blitz della polizia nella Movida: multe ai bar Locali fracassoni oltre l'orario consentito dalle ordinanze sindacali del comune di Salerno

Locali fracassoni, al lavoro gli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Salerno che hanno effettuato una serie di controlli presso alcuni locali del centro cittadino, nel centro storico e nella zona del porto, molto frequentati nel periodo estivo, riscontrando alcune irregolarità in cinque locali bar e di intrattenimento musicale.

I poliziotti hanno multato, con una sanzione da mille euro, quattro titolari di attività per aver tenuto in funzione l’impianto stereofonico oltre l’orario consentito dalle ordinanze sindacali; due i verbali per non aver predisposto e trasmesso al Comune di Salerno la relazione di impatto acustico relativo alle emissioni sonore, sempre per l’importo di mille euro; due verbali per non aver esposto all’ingresso e all’interno del locale le apposite obbligatorie tabelle in relazione al tasso alcolemico, per l’importo di 400 euro.