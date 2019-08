Spaccio di droga: arrestato un 29enne Il giovane è stato beccato dai carabinieri mentre stava cedendo una dose di cocaina

Spaccio di droga, i carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo hanno arrestato un 29enne residente ad Albanella. E' stato bloccato mentre cedeva una dose di cocaina ad un giovane del luogo. La successiva perquisizione, sia del motociclo, che dell’abitazione ha consentito ai militari di trovare altri 16 grammi circa di cocaina, già confezionata in dosi e pronta per lo spaccio, nonché la somma in contanti di 1200 euro, presunto provento dell’attività illecita.

Dopo la convalida, il giovane è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Nel corso dello stesso servizio i militari della stessa stazione, congiuntamente a quelli del dipendente NOR-Aliquota Radiomobile e alla Polizia Municipale di Capaccio, hanno anche proceduto al controllo di un esercizio commerciale, multando il titolare per musica ad alto volume oltre l’orario consentito.