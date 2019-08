FOTO|Crolla un balcone a Salerno: tragedia sfiorata I residenti svegliati dal forte rumore

Tragedia sfiorata nel quartiere di Torrione, a Salerno, questa mattina, intorno alle 6.15. Il balcone di un palazzo in via Marino Freccia è crollato, per cause ancora da accertare. Un cedimento strutturale che fortunatamente non ha ferito nessuno. Paura tra i residenti della zona che hanno avvertito il forte rumore e hanno allertato l'intervento dei vigili del Fuoco, arrivati sul posto con la polizia municipale per mettere in sicurezza l'area che è stata delimitata.

Un crollo che avrebbe potuto avere conseguenze più drammatiche se non fosse avvenuto questa mattina presto. Il balconcino è caduto proprio nei pressi di una panetteria che avrebbe dovuto inaugurare a giorni. Danneggiata una vettura parcheggiata. Intanto sono in corso indagini per chiarire le cause del cedimento.