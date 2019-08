Arresto del rapinatore seriale: elogio del sindaco al questore La fascia tricolore di Salerno: “La sicurezza è un bene primario da tutelare”

In seguito all'arresto del presunto rapinatore seriale 36enne che avrebbe messo a segno numerosi colpi nei supermercati e in un tabacchi in città il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli si è complimentato con il questore per il lavoro svolto.

“Esprimo i complimenti della Civica Amministrazione al Questore di Salerno Maurizio Ficarra per la cattura di un rapinatore seriale protagonista, tra le altre, di una recente rapina ai danni del tabaccaio di piazza Portanova. Le forze dell'ordine confermano la loro capacità di presidiare il territorio e stroncare i fenomeni criminali più preoccupanti.

La sicurezza è un bene primario che siamo impegnati a tutelare e preservare per garantire serenità ai cittadini ed alle attività economiche e commerciali”.