E' morto il portapizze vittima di un incidente al Trincerone Dopo tre giorni d'agonia la tragica notizia: nulla da fare per il 24enne

Ha smesso di battere il cuore del ragazzo di 24 anni protagonista di un tragico incidente stradale domenica sera a Salerno. Troppo gravi le ferite riportate dal porta pizze che viaggiava in sella ad uno scooter e che avrebbe investito una donna. Nell’impatto, ad avere la peggio era stato proprio il giovane.

Dopo tre giorni d’agonia in rianimazione al Ruggi, il suo cuore ha smesso di battere. In mattinata i medici dell'ospedale avevano dichiarato la morte encefalica e avviato l'osservazione di morte per un eventuale prelievo d'organi. Nel corso dell'osservazione, purtroppo, il ragazzo è deceduto.