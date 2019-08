Tragedia a Salerno: Francesca, 12 anni, muore nella notte L'immenso dolore dei familiari e della scuola: "Una bambina dolce e altruista, un vero tesoro"

Una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità: la frazione di Matierno, a Salerno, in lutto per l’improvvisa morta di Francesca Raiola. La ragazza aveva soltanto 12 anni, ed è deceduta nella notte all’ospedale “Ruggi” dov’era stata ricoverata per via di una febbre molto alta e di un successivo malore.

Per lei, però, non c’è stato nulla da fare: si indaga per capire le dinamiche della tragedia. Sui social, l’istituto comprensivo “San Tommaso d’Aquino” di Salerno, dove la ragazzina studiava, ha espresso il proprio immenso dolore e la vicinanza ai genitori di Francesca.

“Una bambina dolce e sensibile, attenta, buona, rispettosa, gentile e altruista. Un vero tesoro per noi e per i suoi familiari”, il messaggio di cordoglio della scuola.