Muore a 18 anni, il sindaco: "La movida rispetti il dolore" L'appello di Coppola: so che non ci si può fermare,ma dimostriamo di essere una comunità sensibile

"Purtroppo non può essere un ferragosto uguale agli altri, almeno non come lo avevamo immaginato. Il mio pensiero va alla tragedia di questa notte e all’immane dolore di una famiglia, che avrà per sempre la vita stravolta. Ai cittadini di Agropoli, agli operatori commerciali tutti chiedo, in segno di rispetto, di partecipazione, di voler affrontare questa serata e questo weekend, con tono minore, sommesso".

Il sindaco cilentano Adamo Coppola è tornato sul drammatico incidente avvenuto all'alba del giorno della Madonna dell'Assunta che ha funestato le festività di due comunità, Agropoli e Torchiara (di cui sono originari i due cugini protagonisti del tragico incidente". Dalla fascia tricolore cilentana un accorato appello a cittadini, turisti ed esercenti a manifestare il dolore e la vicinanza alle famiglie dei due ragazzi che hanno perso la vita in via Belvedere.

"Capisco che non ci si può fermare, ma si può certamente dimostrare di essere una comunità sensibile, come sempre abbiamo fatto in passato. Ad ognuno la libertà di decidere il modo, ma non si può rimanere indifferenti a quanto è accaduto", il monito del primo cittadino Adamo Coppola.

Stando ad una prima ricostruzione, l’Alfa con a bordo i due giovani è sbandata andando a finire la propria corsa contro un muretto. L’impatto non ha lasciato scampo al giovane Nico Ruggiero: all’arrivo dei sanitari del 118, era già privo di vita. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della compagnia di Agropoli.