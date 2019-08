Casal Velino, notte da incubo: tre incidenti stradali Il bilancio parla di sei feriti: super lavoro per i sanitari del 118

Non la dimenticheranno tanto facilmente la notte appena trascorsa i sanitari del 118 in servizio a Casal Velino: tre gli incidenti stradali registrati nella notte, tra le 22 e le 2. Il bilancio, che poteva essere ben più pesante, parla di sei feriti. Per fortuna, non gravi.

Tutti gli incidenti sono avvenuti tra Casal Velino e Pioppi: nel primo sinistro un'auto si è schiantata contro un veicolo, forse per evitare l'impatto con un'altra automobile che le avrebbe tagliato la strada sfrecciando a tutta velocità.

Il secondo ha visto protagonista un centauro che, forse a causa delle pessime condizioni della strada, ha perso il controllo della moto ed è finito sull'asfalto: necessario l'intervento dei sanitari, che gli hanno riscontrato diversi traumi.

Infine, poco prima delle 2, al pronto soccorso dell'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania sono arrivati quattro ragazzi che si trovavano a bordo di un'auto che si è ribaltata. Da chiarire la dinamica dell'incidente ma, nonostante lo spavento, i quattro feriti se la sono cavata senza gravi conseguenze.