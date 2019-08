Brucia il Masso della Signora, Salerno circondata dalle fiamme Al lavoro il servizio aereo antincendio, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile

Paura a Salerno per l’incendio che, in tarda mattinata, ha interessato colle Bellaria, per tutti il “Masso della Signora”. A far scattare l’allarme alcuni residenti dei rioni collinari, che hanno subito notato il fumo a poca distanza dalle abitazioni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Necessario anche il supporto dei mezzi aerei. Le operazioni sono andate avanti per ore, con l’obiettivo prioritario di evitare che le fiamme si potessero avvicinare non solo alle case circostanti, ma anche ai numerosi ripetitori e impianti di trasmissione presenti in zona.

Nessun dubbio sulla matrice dolosa dell’incendio.