Simon, tragico epilogo: trovato morto l'escursionista francese Dopo nove giorni di ricerche individuato e recuperato il 29enne: era nel Pianoro di Ciolandrea

Speranze finite, e nessun lieto fine. Simon Gautier, il 29enne francese disperso ormai da nove giorni sui monti del Golfo di Policastro, è stato trovato senza vita. L'avvisamento intorno alle 19:30 in un'area particolarmente impervia, il Pianoro di Ciolandrea, nel territorio di San Giovanni a Piro. La svolta è arrivata quando un uomo del Soccorso alpino ha individuato, grazie al binocolo, lo zaino che il giovane aveva con sé.

L'AVVISTAMENTO E IL RECUPERO

Immediatamente è stato fatto sollevare un drone nella scarpata per avere conferma dell'avvistamento, che purtroppo è arrivata. A poca distanza dallo zaino, il corpo senza vita di Simon. La salma è stata recuperata quando i soccorsi si sono calati, grazie a delle corde, nel burrone ed hanno visto il 29enne.

GLI AMICI HANNO INFORMATO I GENITORI E LA SORELLA

Proprio oggi in Prefettura a Salerno c'era stato un nuovo incontro con i rappresentanti diplomatici di Francia per fare il punto della situazione sulle ricerche. La mamma, la signora Delphine, è stata immediatamente allertata. I genitori di Simon Gautier hanno appreso la tragica notizia della morte del figlio nell'albergo di Policastro in cui alloggiano. Con il padre, la madre ed il compagno di quest' ultima è presente anche la sorella di Simon. Ad informarli sono stati gli amici francesi di Simon, che lo hanno appreso da un giornalista.

Un'équipe di psicologi francesi, messi a disposizione dall' ambasciata hanno raggiunto l' albergo. Distrutta dal dolore, così come i tanti amici - italiani e transalpini - che in questi drammatici giorni sono arrivati in Cilento per provare ad avere buone notizie. Purtroppo però così non è stato, e Simon - studente universitario di storia dell'arte iscritto a Roma - ha trovato la morte durante un'escursione nei monti del Golfo di Policastro.

IL DOLORE DEL SINDACO

"Sono molto rattristato. Fin dal primo momento abbiamo cercato di stare vicino ai familiari di Simon". Cosi' all'Ansa il sindaco di Santa Marina Policastro Giovanni Fortuna, che ha ringraziato "tutti i soccorritori per l'impegno profuso".