Incidente a Giovi, muore la 43enne coinvolta Restano gravi le condizioni del conducente, la moglie è stata trasferita al Cardarelli

Non ce l'ha fatta Eleonora Volpe, la 43enne rimasta coinvolta nell'incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di sabato 17 agosto, nella frazione Montena di Giovi a Salerno. La donna è spirata questo pomeriggio all'ospedale Ruggi D'aragona di Salerno, dove era ricoverata in prognosi riservata.

Restano gravi le condizioni delle altre persone a bordo della vettura, una Mercedes Classe C finita, per cause ancora da accertare, fuori strada. Si teme ancora per la vita del conducente, il medico Bruno Scannapieco, trasferita al Cardarelli di Napoli la moglie, la pediatra Maria Russo, per nuovi accertamenti, mentre migliorano le condizioni della figlia Adriana, che si trovava sul sedile posteriore insieme all'amica che ha avuto la peggio, perdendo la vita.

Intanto si indaga per ricostruire le cause del sinistro. L’auto sarebbe volata giù nel dirupo nella zona collinare di Salerno, per la rottura dei freni. Non vi sarebbero infatti segni di frenata sulla strada. Un salto di decine di metri in una zona impervia, tanto che per recuperare i malcapitati si è reso necessario l’intervento dell’elicottero.