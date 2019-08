Brucia le sterpaglie: circondato dal fuoco muore ustionato Gravi le ferite riportate dall'uomo nell'incendio a Giovi

Non ce l'ha fatta l'anziano rimasto gravemente ustionato in un incendio a Giovi. L'uomo, di circa 80 anni stava bruciando delle sterpaglie, in via Senginella. Il fuoco però è sfuggito al suo controllo, accerchiandolo, forse anche a causa del forte vento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza rianimativa della Croce Bianca, un’altra ambulanza del Saut-Humanitas e anche un elicottero del 118 che ha trasportato l’anziano al Centro Ustionati di Napoli. Troppo gravi però le ferite riportate dall'uomo che non è sopravvissuto.