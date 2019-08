Beccato l'autore dell'incendio in Costiera Amalfitana Il rogo ha mandato in fumo la pineta di Maiori

Avrebbe dato fuoco alla pineta di Maiori. Individuato e denunciato dai Carabinieri l'uomo che avrebbe appiccato l'incendio in Costiera Amalfitana che ha mandato in fumo ettari di macchia mediterranea. Ingenti i danni ambientali, con conseguenti e gravi disagi alla circolazione stradale e blocchi della SS 163.

I militari hanno portato avanti in questi giorni le indagini per chiarire la dinamica e le cause del rogo e risalire all'autore, con l’impiego delle consolidate metodologie di indagine finalizzate all’individuazione dell’area di insorgenza del fuoco. Portato in caserma per gli accertamenti di rito, i militari hanno appurato che l'uomo aveva effettuato dei lavori di pulizia delle sterpaglie, bruciandole ma non riuscendo a contenere le fiamme che si erano sviluppate fuori controllo, propagandosi molto velocemente e senza controllo alle colture ed al bosco adiacenti.