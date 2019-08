Fiori allo stadio per ricordare Eleonora L'omaggio della Curva alla tifosa morta in un incidente

Una corona di fiori per ricordare una tifosa granata che ha perso la vita drammaticamente. E' apparsa allo stadio Arechi durante la gara dei granata con il Pescara. L'omaggio è per la 43enne Eleonora Volpe che si è spenta ieri dopo sei giorni di agonia all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. Era rimasta coinvolta in un drammatico incidente stradale nella frazione Montena di Giovi, il 17 agosto scorso. La giovane era in auto con altre tre persone, purtroppo non è sopravvissuta, il suo cuore ieri ha smesso di battere.