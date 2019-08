Investe un uomo in bici: preso pirata della strada Grave un 85enne travolto dall'auto a Sapri

Si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale l’85enne investito da un'auto pirata a Sapri all'alba. L'anziano stava percorrendo la Strada Statale 18. A travolgerlo una Volkswagen Golf, il conducente è poi scappato via senza prestare soccorso. L'85enne è rimasto sull'asfalto, ha riportato gravi ferite alla testa ed alla gambe, le sue condizioni sono critiche. Il suo investitore è stato raggiunto e bloccato dai Carabinieri. L'accusa per lui è di omissione di soccorso.