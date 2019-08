Calesse si ribalta: grave un 65enne Forse una ruota ha urtato un'auto in sosta

Sono gravi le condizioni di un anziano ferito in un incidente avvenuto questa mattina, poco dopo le otto, in Litoranea, a Pontecagnano. P.D.M., 65 anni, era a bordo del suo calesse trainato da un cavallo quando, per cause da accertare, il mezzo si è ribaltato.

Forse una ruota ha urtato un’auto in sosta, facendo perdere equilibrio alla carrozza.

Il 65enne è stato sbalzato a terra. Sul posto sono intervenuti la rianimativa della Croce Bianca, i Carabinieri e i Vigili Urbani.

L'uomo è stato trasportato all' ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno in codice rosso. Ha riportato un trauma cranico e al torace. E’ stato intubato dall’equipe dell'ambulanza e sottoposto ad un intervento chirurgico. La prognosi è riservata.