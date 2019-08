La tragica morte di Raffaele: una comunità a lutto San Valentino Torio piange il 19enne che ha perso la vita in un incidente stradale

Un'intera comunità a lutto per la morte del 19enne Raffaele Frigenti che ha perso la vita questa mattina all'alba in un tragico incidente stradale. Il giovanissimo è rimasto coinvolto, per cause ancora da accertare, nello schianto con un'autocisterna, in via Zeccagnuolo, a Pagani. Hanno espresso vicinanza alla famiglia del ragazzo, originario di San Valentino Torio, il Sindaco del comune salernitano Michele Strianese, l' Amministrazione Comunale, i Dipendenti e i Collaboratori tutti del Comune, associandosi "al dolore del dipendente della società comunale San Valentino Servizi Luigi Frigenti e famiglia, per la perdita del caro figlio Raffaele.

Un tragico ed assurdo destino ha voluto che questo giovanissimo figlio della nostra terra volasse cosi presto nell' alto dei cieli - scrive il sindaco sulla sua pagina Facebook -.

Preghiamo affinchè egli riviva nella gloria di Dio e per la famiglia, gli amici e tutte le persone che lo hanno conosciuto ed amato, affinchè, possano vivere nella divina fede consolatrice questo immenso dolore, che lascia senza parole tutta la comunità san valentinese”.

Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto con il mezzo pesante, il ragazzo è spirato all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Il mezzo pesante è finito poi contro il muro di una proprietà privata.