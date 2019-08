Sta meglio la bimba di 8 mesi ferita dalla finestra Dimessa in settimana

Sarebbero in lieve miglioramento le condizioni della bimba di otto mesi rimasta schiacciata da una finestra ad Atena Lucana, nel salernitano. La piccola, di nazionalità pakistana, è ospite di un centro di accoglienza per migranti. È stata trasferita in elisoccorso al Santobono di Napoli.

Era stata messa dalla madre in una culla nei pressi di una finestra all’interno dell’abitazione che, forse per una folata di vento, è caduta sulla bimba, causandole dei gravi traumi da schiacciamento al torace. Potrebbe essere dimessa in settimana. Sulla dinamica indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina.