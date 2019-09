Odissea sul treno Torino - Salerno: tre ore di ritardo Rabbia e esasperazione tra i passeggeri

Momenti di tensione ieri mattina sul treno numero 9305 (Frecciarossa), partito da Torino e arrivato a Salerno con tre ore di ritardo. 180 minuti di attesa che hanno esasperato i passeggeri. A causare i disagi, a un’ora dalla partenza, un guasto tecnico, subito segnalato all’ufficio competenze.

Alle 10 sono iniziate le manovre per far retrocedere il convoglio fino alla stazione. I viaggiatori, tra cui molti turisti e diversi tifosi che rientravano a Salerno dopo aver assistito sabato sera alla partita all’Allianz Stadium tra Juventus e Napoli, hanno visto il proprio viaggio trasformarsi in un incubo.

Costretti ad aspettare l’arrivo di un nuovo treno che alle 10.20 è ripartito accumulando un enorme ritardo. Trenitalia ha fatto sapere che il biglietto sarà rimborsato ma solo a chi è salito a bordo quando si è verificato il guasto tecnico, ossia in Piemonte, perché gli altri passeggeri sono stati fatti salire su altri convogli senza far pagare la differenza del cambio treno.