Muore a 17 anni dopo un intervento al cuore I genitori denunciano il caso ai carabinieri

Dramma all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno dove una 17enne è morta in seguito ad un intervento al cuore. La ragazza, di origini cavese, pare soffrisse dalla nascita di una grave cardiopatia congenita. Dopo un primo ricovero all’ospedale di Cava de' Tirreni era stata poi trasferita a Salerno. I medici - che si sono detti molto addolorati per la perdita - avrebbero provato in ogni modo a salvare la 17enne, arrivata in condizioni critiche.

Un estremo tentativo è stato fatto sottoponendola ad un'operazione chirurgica che avrebbe dovuto tenerla in vita, ma la ragazza dopo due giorni è deceduta. I genitori hanno così presentato una denuncia ai carabinieri. Aperta un'inchiesta, sequestrata la cartella clinica. Molto probabilmente nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia sulla salma per chiarire le cause della morte della giovane.