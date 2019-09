Arrestati tre giovani per spaccio e detenzione di hashish Recuperati circa 58 grammi di stupefacente e 2 piante di marijuana

Arrestati tre giovani nella serata di mercoledì 4 settembre, nella zona orientale della città di Salerno. In azione gli agenti della polizia che, durante le operazioni di controllo, avrebbero sorpreso C.G, di anni 27, intento a cedere una dose di hashish ad un altro giovane. Alla vista degli agenti, i due giovani avrebbero provato ad eludere il controllo per poi esser fermati e identificati dalla pattuglia della polizia. Durante la perquisizione delle forze dell'ordine, C.G sarebbe stato trovato in possesso di circa venti pezzi di hashish già confezionato ai fini di spaccio.

Dopo aver esteso le operazioni di perquisizione anche presso l'abitazione del giovane, gli agenti della polizia hanno tratto in arresto anche il fratello del presunto pusher, C.L di anni 19, dopo che questi avrebbe provato ad allontanarsi dal domicilio, portando via altro stupefacente custodito in una cassetta di legno, con tutto l’occorrente per pesare e dosare i quantitativi.

Il diciannovenne avrebbe provato a scappare dirigendosi verso la casa di un terzo complice, T.A. di anni 19. Dopo aver esteso la perquisizione anche all’abitazione di quest’ultimo, gli agenti avrebbero recuperato non solo altre dosi di hashish, per un peso complessivo di 58 grammi, ma anche due piante di marijuana coltivate in vaso.

Dopo aver sequestrato le dosi di stupefacente e il materiale per la coltivazione e preparazione, i tre giovani sono stati arrestati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.