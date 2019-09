Incidente stradale: auto si ribalta, un ferito E' stato trasportato dai soccorsi del Vopi in ospedale

Incidente stradale tra due auto nei pressi dello stadio Arechi, davanti all'Isola Ecologica. Ancora non sono chiare le dinamiche dello schianto, una delle vetture in seguito all'impatto si è ribaltata finendo al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del Vopi che hanno trasportato un ferito policontuso al pronto soccorso dell'Ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno per accertamenti.