Maltratta la madre: 50enne arrestato dalla polizia L'uomo si trova in carcere a Fuorni

Maltratta l'anziana madre, arrestato un 50enne. In azione la polizia che è intervenuta in un appartamento del centro cittadino, dopo una segnalazione arrivata al 112.

Gli agenti, giunti sul posto, nell’androne dello stabile hanno prestato soccorso ad un’anziana, che, in evidente stato di agitazione, aveva poco prima litigato violentemente con il proprio figlio 50enne, C.I.D. , con alcuni specifici precedenti per violenze.

Alla base del litigio vi sarebbe il comportamento frequentemente aggressivo da parte del figlio, che, probabilmente alterato dall’assunzione di alcolici, sarebbe solito maltrattare la donna psicologicamente e fisicamente. Gli agenti hanno rintracciato l’uomo e lo hanno arrestato in flagranza per il reato di maltrattamenti in famiglia. Si trova ora in carcere a Fuorni.