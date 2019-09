Ruba alcolici in un supermercato: arrestato Preso dalla polizia un 53enne

Tenta di rubare degli alcolici in un supermercato nella zona della Lungoirno, arrestato dalla polizia un 53enne. L'uomo aveva messo in uno zaino diverse bottiglie, cercando di portarle via senza pagare. A scoprirlo gli addetti alla sicurezza del market che hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta la polizia che ha arrestato l'uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio, per furto aggravato. La refurtiva è stata restituita al titolare dell’attività commerciale.