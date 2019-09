Affitta una casa non sua: truffata giovane coppia L'inserzionista è stato rintracciato dalla polizia e denunciato

Truffa ai danni di una giovane coppia salernitana, denunciato un 35enne. I due, in cerca di una casa da affittare, si sono imbattuti in un annuncio on line su un noto sito. Preso un appuntamento con l'inserzionista hanno visitato l'appartamento lasciando una caparra di 700 euro.

Al momento della consegna delle chiavi, però, il presunto proprietario dell'immobile non si è mai presentato. La coppia si è così recata in commissariato per denunciare l'accaduto. Rintracciato dalla polizia, il presunto truffatore è stato denunciato.