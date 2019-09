Blitz dei Nas: sequestrati 70 kg di pesce in un un ristorante Irregolarità anche in un supermercato, sigilli a 50 kg di alimenti

Ispezioni dei Nas in tutta la provincia salernitana. Controlli con l'Asl in diversi esercizi. Sequestrati prodotti privi di tracciabilità: 70 chili di pesce in un ristorante pescheria di Salerno e 40 chili di carne, in un ristorante pizzeria di Vibonati. In un supermercato a Montesano sulla Marcellana contestate invece diverse irregolarità riguardanti il personale e sequestrati 50 chili di alimenti privi di procedure di rintracciabilità. Chiuso per gravi carenze igienico sanitarie un centro di imballaggio di uova a San Marzano sul Sarno, sequestrati 70 chili di uova.

Sospensione ad horas dell'intera attività per carenze igienico sanitarie di un negozio di produzione mangimi per animali a Montecorvino Rovella, sequestrate circa 2 tonnellate di materie prime prive di tracciabilità.