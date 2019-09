Battipaglia, nuova ordinanza: scuole chiuse anche domani Scatta il coprifuoco: vietate attività sportive ed eventi, finestre serrate. Indagini dell'Arpac

Il sindaco Cecilia Francese ha firmato nel tardo pomeriggio una nuova ordinanza (la numero 343) nella quale vengono assunti ulteriori provvedimenti in merito al grave rogo che si è verificato in un'azienda che tratta rifiuti speciali sita nella zona industriale della città.

Le scuole resteranno chiuse domani, venerdì 13 settembre: il provvedimento è valido per gli istituti di ogni ordine e grado di Battipaglia, per tutelare la salute degli studenti. Non solo: è fatto obbligo a cittadini e imprese nel raggio di 1 km e mezzo dal luogo dell'incendio della Mgm, di tenere chiusi gli infissi e le porte per evitare la contaminazione degli ambienti esterni.

La fascia tricolore salernitana (che per protesta ha bloccato l'ingresso dei compattatori carichi di spazzatura nello stir cittadino) ha inoltre vietato tutte le attività sportive, ricreative e ogni altro evento da tenere all'aperto: un vero e proprio "coprifuoco" per Battipaglia, in attesa che le indagini dell'Arpac possano dare riscontri sull'eventuale presenza di agenti inquinanti e pericolosi per la salute delle persone.

L'azienda regionale, infatti, fin dalle prime ore della crisi ha attivato un laboratorio mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria, collocato a circa centocinquanta metri dal sito interessato dall'incendio.

"Il laboratorio mobile, già utilizzato in molti casi analoghi negli ultimi anni, monitora le concentrazioni di vari inquinanti in atmosfera, tra cui polveri sottili e idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Nei pressi del laboratorio mobile, Arpac - fanno sapere dall'agenzia regionale dell'ambiente - ha posizionato nel primo pomeriggio di oggi anche un campionatore ad alto volume di aria per il monitoraggio e la ricerca di diossine e furani. I risultati forniti da questi due strumenti saranno diffusi nei prossimi giorni, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per le attività analitiche e l'elaborazione dei dati".

