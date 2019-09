Donna investita da camion mentre attraversa la strada: è grave Si trova ricoverata all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno

Sono gravi le condizioni della donna investita questa mattina nel quartiere di Mercatello intorno alle 8.30. La signora stava attraversando la strada in via Leucosia, nelle vicinanze delle strisce pedonali ed è stata travolta da un camion. Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 che ha trasferito la paziente in codice rosso all'ospedale Ruggi D'aragona di Salerno. Avrebbe riportato una frattura al bacino e altri traumi, attualmente i sanitari la stanno monitorando per escludere eventuali microlesioni non evidenziate dalla tac.

Intanto sul luogo dell'incidente si sono recati anche i vigili urbani per i rilievi che permetteranno di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e le eventuali responsabilità dell'autista del mezzo pesante.