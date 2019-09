Furto in casa: arrestato dalla polizia un 41enne Inseguimento a Pastena. Uno dei due malviventi è riuscito a scappare via

Sventato furto nel quartiere di Pastena, in via Guido Vestuti. Due agenti, durante un pattugliamento, hanno notato due uomini in strada, uno dei quali vestiva dei guanti neri. Il dettaglio ha insospettito i poliziotti che si sono avvicinati per effettuare un controllo. A quel punto i due malviventi si sono dati alla fuga. Ne è nato un inseguimento. Uno dei due si è dileguato nelle viuzze del rione, l'altro, che si era nascosto in un casolare abbandonato tra la vegetazione, è stato fermato. Si tratta di un 41enne originario del napoletano con precedenti penali. Recuperata anche la refurtiva, alcuni oggetti in oro e un orologio, portata via da un appartamento al terzo piano di un palazzo nelle vicinanze.