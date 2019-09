Spaccio di droga: due arresti nel salernitano Nei guai un 45enne e un 41enne. Al lavoro i carabinieri di Salerno

Spaccio di droga: due arresti nel salernitano. I carabinieri della Compagnia di Salerno hanno arrestato E. G., 45enne di Nocera Superiore, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato fermato in via Alfonso Gatto mentre si trovava alla guida di un motociclo. I militari lo hanno trovato in possesso di 4 grammi di cocaina ed eroina, già suddivisi in 30 dosi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l’arrestato portato in carcere.

Sempre i militari della Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di munizioni, il 41enne B. M., già noto alle forze dell'ordine. A casa dell'uomo, nel corso di una perquisizione, sono stati trovati 45 grammi circa di cocaina, in parte suddivisa in dosi, sequestrata insieme a un bilancino di precisione e a 5.540 euro in contanti, possibile provento di spaccio, nonché a un proiettile per pistola. L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari.