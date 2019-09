VIDEO | Mezzo incastrato nei binari,tragedia sfiorata in metro L'incidente è avvenuto ieri sera nei pressi della stazione di Pastena, paura tra i viaggiatori

Tragedia sfiorata sulla linea della metropolitana di Salerno: nella tarda serata di ieri, per cause ancora in corso di accertamento, un pantografo si è sganciato andandosi ad incastrare tra i binari e il treno. L'incidente è avvenuto tra le fermate di Pastena e Mercatello, mentre a bordo e in stazione c'erano diverse persone - soprattutto giovani -, che utilizzano la metro per spostarsi da e verso il centro.

A quanto sembra, il pantografo (strumento utilizzato dai mezzi di trazione ferroviaria) è finito prima sotto il convoglio per poi essere trascinato lateralmente. Solo il caso, e la fortuna, hanno voluto che non si registrassero feriti o conseguenze ben più gravi.

Il sindacato ha commentato con rabbia l'accaduto: "Si è perpetrato l’ennesimo incidente sul lavoro. Soltanto la buona sorte ha evitato il peggio. Siamo terribilmente preoccupati - le parole del segretario Filt Cgil di Salerno, Gerardo Arpino -. La sicurezza sul lavoro deve essere una necessità primaria, non la si può considerare un semplice costo ma è una necessità primaria per la salvaguardia dei lavoratori e dell’utenza", il monito del sindacato.