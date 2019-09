Incidente mortale a Baronissi: perde la vita un giovane La vittima viaggiava in sella a uno scooter, coinvolta anche una persona in bicicletta

Un tragico incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 23,30, in via Aldo Moro a Baronissi. Ad avere la peggio è stato un 26enne che viaggiava in sella a un motociclo, deceduto per le gravi lesioni riportate. Ferita anche un’altra persona che stava percorrendo in bicicletta il tratto di strada. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente alla quale stanno lavorando i carabinieri della locale stazione. Sul posto sono intervenute due ambulanze dell’associazione di volontariato Il Punto di Baronissi.