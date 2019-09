"Non doveva accadere, piangiamo Marco" Il cordoglio di Baronissi per la morte del 26enne

“Siamo profondamente colpiti e sgomenti per la tragedia di questa notte che ha portato via, in un incidente stradale, il nostro giovanissimo concittadino Marco Aliberti. Non doveva accadere! Piangiamo Marco, ci stringiamo forte alla famiglia Aliberti”. Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante ha espresso il suo cordoglio e quello di tutta l'amministrazione comunale per la morte del giovane concittadino Marco Aliberti che ha perso la vita in un tragico incidente con il suo scooter questa notte, in via Aldo Moro. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, pare sia coinvolta anche una bicicletta.