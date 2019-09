Incendio a bordo,si gettano in mare per salvarsi dalle fiamme Paura nei pressi del porto di Cetara, distrutta una barca: diportisti salvati dalla Capitaneria

Si sono salvati gettandosi in acqua per sfuggire alle fiamme. Illesi i quattro diportisti che nella mattinata di ieri, nei pressi del porto di Cetara, hanno visto la loro imbarcazione prendere fuoco, forse a causa di un corto circuito. Dopo essersi tuffati in mare, sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione vicina. Paura anche tra i bagnanti che nel vedere del fumo a circa 300 metri dalla costa hanno subito allertato la capitaneria.

Necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno subito provveduto a spegnere l'incendio. Illesi gli occupanti della barca che non hanno avuto bisogno di cure mediche. L'imbarcazione è poi affondata senza causare sversamento in mare di sostanze inquinanti.

Il proprietario ha richiesto l’intervento di una ditta specializzata per la pulizia e rimozione dei solidi presenti in superficie ed è stato diffidato dalla Capitaneria di porto affinché provveda al recupero dell’imbarcazione. É stata, inoltre, avviata un’inchiesta interna dalla locale autorità marittima per accertare le cause dell’incidente.