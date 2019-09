Lacrime e palloncini bianchi: Vittorio vive, 16 anni di amore L'addio al giovanissimo morto in un incidente con il suo scooter a Salerno

Cetara ha dato l'ultimo saluto al giovane Vittorio Senatore, morto a 16 anni a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale con il suo scooter. Lo schianto sabato notte in via Benedetto Croce, a Salerno. Dolore, lacrime e tanti palloncini bianchi lasciati volare in cielo. Quando il feretro bianco è arrivato in piazza Fontana applausi, fumogeni con in sottofondo la canzone preferita di Vittorio “Un senso” di Vasco Rossi. Ieri a Cetara il sindaco Fortunato Della Monica, presente ai funerali, aveva proclamato il lutto cittadino. All'addio a Vittorio c'era poi anche tanti striscioni,

esposti fuori dalla chiesa di San Pietro Apostolo, nel comune della Divina, dove ieri pomeriggio si sono tenuti i funerali del 16enne. “Vittorio vive” si legge in uno dei cartelli affissi dagli amici.“Vittorio, sedici anni di amore pure, immenso, di gioia e allegria. Ti amiamo infinitamente”, così lo hanno salutato invece mamma Monica, papà Domenico e i fratellini Manuele, Nicholas e Myriam. Poi è la volta dei suoi compagni “Gli amici che non lo hanno mai lasciato solo, inseparabili per la vita”. Hanno voluto ricordare Vittorio anche i tifosi granata ieri sera allo stadio Arechi durante il derby con il Benevento. Cori per il 16enne grande appassionato di Salernitana.