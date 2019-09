Si schiantano con l'auto in curva: 18enne in rianimazione L'incidente stradale dove persero la vita due giovanissimi

Una strada maledetta. Ancora un drammatico incidente proprio dove, nell’ottobre del 2018, persero la vita due amici 18enni: Vincenzo Pepe e Pasquale D’Agosto. Lo schianto ieri sera, in curva, lungo la SS166 degli Alburni. Un’auto, con a bordo tre giovani di Roccadaspide, per cause ancora da accertare, è finita fuoristrada, andando a scontrarsi contro il guardrail. A bordo della Volskwagen Polo grigia, due cugini e un loro amico, di 18 anni e 19 anni.

I giovanissimi stavano discendendo la collina. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia municipale, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Uno dei tre giovani feriti, 18enne, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso, all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per una grave lesione alla testa.

E' ricoverato in Rianimazione, con prognosi riservata. I ragazzi che erano con lui in auto non sono in pericolo di vita e sono stati condotti all’ospedale di Eboli.