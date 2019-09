Forte vento in città: albero cade su auto in sosta Paura a Pastena

Momenti di paura questa mattina intorno alle 11.30, in via Santa Margherita, a Pastena, a causa del forte vento un albero si è spezzato cadendo su un’automobile in sosta di fronte ad una tabaccheria. Nessun ferito solo tanta preoccupazione tra i passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area.