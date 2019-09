Trema la terra, forte scossa di terremoto: paura in Cilento Segnalato ad Orria dagli strumenti Ingv, per fortuna ad una profondità elevata: stato d'attenzione

Paura e preoccupazione nel salernitano per la scossa di terremoto di 4.3 gradi della scala Richter rilevata dagli strumenti dell'Istituto italiano di geofisica e vulcanologia. L'epicentro è stato registrato a due chilometri da Orria, nel Cilento. Per fortuna, l'elevata profondità del sisma (325 km) ha evitato conseguenze gravi.

La terra ha tremato alle 21:58 in un raggio che vede coinvolti i comuni di Gioi, Perito, Cicerale, Monteforte Cilento e Stio. Preoccupazione tra la popolazione, che però ha avvertito in maniera attenuata la scossa e, ad una prima valutazione, non si registrano danni alle strutture.

In ogni caso, sono già state allertate le strutture di soccorso, e nel Cilento sarà una notte di preoccupazione.