Cadono calcinacci da un appartamento: ferita una 40enne La donna ha riportato un trauma commotivo

Crollano pezzi di muro, ferita una donna. Una 40enne si è procurata un trauma commotivo dopo che alcuni calcinacci si sono improvvisamente staccati dall'appartamento al piano superiore al suo. E' successo in Via Trieste, a Montecorvino Pugliano. La vittima è stata soccorsa e trasportata in Ospedale da una ambulanza del VoPi prontamente intervenuta. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.