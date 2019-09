Morte piccola Jolanda, l'autopsia: "E' stata soffocata" Lo confermano i risultati dell'esame sulla bimba di 8 mesi

L'autopsia ha confermato quello che si temeva, la piccola Jolanda, la bimba di 8 mesi di Sant'Egidio del Monte Albino, deceduta nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorso, è morta per soffocamento.

In carcere, indagati per omicidio volontario e maltrattamenti in concorso, ci sono la madre Immacolata Monti e il padre Giuseppe Passariello. I risultati dell'esame autoptico sono stati depositati nei giorni scorsi dal medico legale, al sostituto procuratore Roberto Lenza, titolare dell'inchiesta. Ora si dovrà procedere, molto probabile che andranno a processo i genitori della bimba. Le indagini partirono quando la piccola arrivò in ospedale, a Nocera Inferiore, con segni di evidenti maltrattamenti, tra bruciatore ed ecchimosi che – per la procura dell'Agro – sarebbero andati avanti dal 6 giugno fino al giorno della morte. L'ipotesi è che sia stata soffocata con un cuscino.

I due genitori, durante gli interrogatori, si sono accusati a vicenda. La madre della piccola ha parlato di atteggiamenti violenti dell'uomo nei confronti della bimba che lei non avrebbe mai denunciato per paura di essere picchiata. Inquietanti le intercettazioni ambientali raccolte dagli investigatori tra i due coniugi: "l'omicidio lo abbiamo fatto", "il cuscino dovevamo buttarlo" e "la verità non deve mai venire fuori", quanto basta per rafforzato la tesi della procura di colpevolezza nei loro confronti.