Inchiesta sul maxi diplomificio: indagati gli studenti Perquisizioni in tutta Italia, nel mirino 340 acquirenti

Diplomi rilasciati in modo irregolare, ecco che spuntano nuovi dettagli sull’inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania sugli istituti scolastici del Cilento che avrebbero rilasciato i titoli in modo illegale. Sono 340 le persone indagate in tutta Italia. Le indagini, affidate ai carabinieri di Agropoli, stanno proseguendo. I militari si sarebbero recati nelle abitazioni degli indagati. Passati al setaccio anche i due istituti del comune di Castellabate, nei quali si sarebbero recati gli indagati per ottenere più “facilmente” l’attestato di maturità e titoli abilitativi all’insegnamento pagando circa 3mila euro.

A darne notizia il quotidiano Il Mattino. Gli accertamenti delle forze dell'ordine stanno cercando di chiarire proprio in che modo venivano effettuati i pagamenti. Un giro di denaro milionario, affidato anche a procacciatori, in modo da raggiungere diverse regioni d'Italia. Pergamene e attestati contraffatti consegnati in cambio di soldi.