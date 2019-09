Si trancia una gamba con la motozappa: è grave L'uomo è ricoverato in prognosi riservata

Sono gravi le condizioni dell'uomo che, nel pomeriggio di ieri, si è tranciato una gamba con una motozappa. Il 79enne stava cercando di usare l'attrezzo mentre si trovava in campagna a Corleto Monforte. L'arto, per cause ancora da accertare, gli è rimasto bloccato nella motozappa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bellosguardo, i vigili del fuoco ed un'eliambulanza. L'anziano è stato condotto all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. Ha subito l'amputazione della gamba e una frattura del bacino, rischia ora una grave infezione. E' ricoverato in prognosi riservata, in pericolo di vita.