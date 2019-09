Incidente con la motozappa: muore 79enne L'anziano si è ferito mentre lavorava in un terreno a Corleto Monforte

Non ce l’ha fatta il 79enne ferito gravemente in un incidente con la motozappa. E' successo sabato scorso in un terreno di Corleto Monforte. L'anziano si è spento dopo il ricovero all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. A nulla sono serviti i due interventi chirurgici ai quali è stato sottoposto.

Il 79enne stava lavorando nel suo terreno di ulivi quando una gamba è finita nell'attrezzo meccanico. Soccorso dai carabinieri della locale stazione di Bellosguardo, i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, è stato liberato dalle lamiere della motozappa e trasportato d’urgenza con l’eliambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Le sue condizioni sono parse fin da subito gravissime, aveva perso molto sangue. Qui gli è stato amputato l'arto ma non è bastato a salvare la vita all'uomo.